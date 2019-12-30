عادل عصام الدين : الهلال أفضل من في آسيا بدنيًا

الإثنين 30
ديسمبر
ياجماعه الخير العداله العداله العداله العداله تتكلموا عن فريق طالع من الدرجه الثانية والأولى مو مثل الحزم والتعاون والنصر يعني وصل فيكم الغباء تقيسوا المستوى الفني بفريق ضعيف مثل هذا في المركز الأخير … اللي يشوف عنوانين الصحيفه كلها عن الطواقي حسستوني إنكم فزتوا على مونتيري أو ليفربول 😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
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المليليح[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 10 دقائق
ياجماعه الخير العداله العداله العداله العداله تتكلموا عن فريق طالع من الدرجه الثانية والأولى مو مثل الحزم والتعاون والنصر يعني وصل فيكم الغباء تقيسوا المستوى الفني بفريق ضعيف مثل هذا في المركز الأخير … اللي يشوف عنوانين الصحيفه كلها عن الطواقي حسستوني إنكم فزتوا على مونتيري أو ليفربول 😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅