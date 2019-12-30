« النقل » تكشف عن التجهيزات في سيارات الأجرة الجديدة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن التجهيزات الفنية في سيارات الأجرة الجديدة، التي بدأت في الظهور في بعض مطارات المملكة والتي ستُعمم قريباً.

وأوضحت الوزارة، أن التجهيزات الجديدة، تتيح إمكانية السداد إلكترونياً مع طباعة الفاتورة، وتقييم السائق، وشبكة واي فاي للاستمتاع بتصفح الإنترنت خلال الرحلة، فضلًا محتوى تعريفي متعدد اللغات عن المملكة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى توفير بيانات عن السائق والمركبة والمنشأة، ونظاما ملاحيا متطورا للوصول للأماكن بسهولة وفي أسرع وقت، وجهاز تتبع مرتبطا بمنصة وصل.

وكانت الهيئة العامة للنقل، قد بدأت تنفيذ برنامجها الخاص بتغيير هوية سيارات الأجرة بشكل كامل، ليشمل ذلك تغيير الشكل الخارجي للمركبة لتصبح باللون الأخضر، فضلاً عن تطوير مهارات السائقين وكفاءتهم المهنية.