مجلة طبية عالمية تستعرض نجاح حالة نادرة بمستشفى الملك خالد بالمجمعة

سعيد العجل(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد بالمجمعة مؤخراً ، في تشخيص واستئصال حالة نادرة لزائدة دودية لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً .

وتفصيلاً أوضحت ” صحة الرياض ” أن فريق طبي جراحي في مستشفى الملك خالد بالمجمعة تمكن من تشخيص واستئصال حالة نادرة لزائدة دودية مصاحبة لعدم اكتمال إلتفاف الأمعاء مما أدى إلى وجودها تحت الكبد عند طفل عمره ١١ عام .

وضم الفريق استشاري الجراحة العامة د.محمد محمود لاشين ، واستشاري الجراحة في كلية الطب بجامعة المجمعة ود. سعد القحطاني ، وكذلك أخصائي الجراحة بمستشفى الملك خالد بالمجمعة د. شوكت براي .

وفي نفس الاطار نشرت المجلة الطبية الأمريكية كيوريوس (cureus) الانجاز الطبي .

ووصفت المجلة الحالة بالنادرة .

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للمتابعة المستمرة من صحة الرياض للمستشفيات خارج مدينة الرياض ، ودعمها بالكوادر المتخصصة ، لمواجهة مثل هذه الحالات ، وذلك بمتابعة مستمرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، وكذلك دعم المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة .