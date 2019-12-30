استدعاء زوج دنيا بطمة في قضية « حمزة مون بيبي »

مليكة فؤاد(صدى):

قامت الشرطة المغربية، اليوم الإثنين، باستدعاء المنتج البحريني محمد الترك زوج الفنانة دنيا بطمة؛ للتحقيق معه في قضية حساب ”حمزة مون بيبي“، بعدما تمت متابعة زوجته وشقيقتها.

واستدعي قاضي التحقيق محمد الترك للاستماع إلى أقواله بعد متابعة زوجته، التي أحيلت إلى القضاء في مراكش.

وحدد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش جنوب المغرب، يوم 10 شباط/ فبراير 2020 موعدا لأولى جلسات محاكمة دنيا بطمة، بعد ذكر اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير المدعو ”حمزة مون بيبي“ على موقع ”سناب شات“.

كما وافق القاضي على إخلاء سبيل الفنانة المثيرة للجدل مع أداء غرامة مالية، وتواجه دنيا بطمة تهما عديدة بينها: السب والقذف والابتزاز والتشهير والاتجار في البشر.