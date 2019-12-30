لجنة المسابقات تعلن جدول مباريات الدور الثاني من دوري محمد بن سلمان للمحترفين

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين اليوم الاثنين، جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن لجنة المسابقات علت طوال الأسبوع الماضي على التنسيق مع ممثليي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 م.

وعقدت معهم اجتماعا أمس الاحد في مقر الرابط بالرياض وذلك لمناقشة مواعيد مباريات الأندية المرتبطة بالمشاركة الآسيوية والخروج بالحلول المناسبة لها.

وأكد أحمد الراشد رئيس اللجنة أن اللجنة راعت اللائحة التنظيمية للدوري والمعايير المعلن عنها مسبقًا قبل بداية الموسم مشددا على حرص اللجنة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

وأشار الراشد إلى أن المشاركات الآسيوية والعربية توقفات ايام فيفا إضافة إلى الإيقاف المفاجئ للدوري من أجل المشاركة في كأس الخليج ومع تزامن العشر الأواخر وعيد الفطر في نهاية الموسم كل هذه الظروف وضعت اللجنة أمام خيارات محدودة.

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