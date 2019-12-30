بالفيديو.. شاب يكشف خيانة عروسه في حفل زفافها مع زوج شقيقتها

بكين(صدى):

أصاب شاب صيني عروسه في حفل زفافهما ، بصدمة عندما عرض العريس فيلما على شاشة ضخمة خلال الحفل الذي أُقيم في مدينة فوجيان جنوب شرق الصين، يكشف العلاقة الحميمة بين عروسته وزوج أختها الحامل .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عريس وهو يدفع العروس بعيدا عنه، في حين رمته هي بطوق الورود بغضب.

وعلقت وسائل إعلام صينية، على الفيديو ، قائلة ، إن العروس اعترفت بالنهاية أنها على علاقة مع زوج أختها، وأنها بدأت عندما كان ذلك الرجل يحاول أن ينهي خلافا بينها وبين عريسها، بناء على طلب العريس.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن حفل الزفاف انتهى دون زواج، وأن العروس هددت العريس بضرورة إزالة جميع الصور والأفلام التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.