بعد سباعية الهلال.. لوشيسكو ينهي العام بأكبر نتيجة منذ تدريبه 

ماجد محمد(صدى):

أنهى الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفرق نادي الهلال، العام بأكبر نتيجة منذ تدريبه، حيث حقق الهلال فوزا ثمينا على العدالة بسبعة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، والتي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن جهته، قال لوشيسكو إن كل ما تردد حول رحيل نواف العابد صانع ألعاب الفريق، ليس له أساس من الصحة، لافتا:”أظهرنا شخصية كبيرة في مباراة العدالة اليوم، وكنا الأفضل، ولاعبي فريقي قدموا كل ما لديهم وأنا سعيد بالانتصار”.

ولفت لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة العدالة: “نواف العابد لاعب مميز ومهم جدًا لنا، ونحتاجه كثيرًا في مباريات الفريق خاصة الفترة المقبلة”، مبينا:”نحتاج لخدمات جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، نظرًا لضغط المباريات وصعوبتها الكبيرة، والعابد لاعب مهم، ولا يقل أهمية عن سالم الدوسري وكاريلو وغيرهم”.

وتابع: “سنخوض مباراة كل 3 أيام، حتى شهر مارس المقبل، وكل لاعب لديه مهمة في هذه الفترة، من أجل تفادي الإرهاق والإصابات، ويجب على الجميع يعرف أنه مهم”.