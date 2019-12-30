توضيح من حساب المواطن بشأن الدعم

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب، شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات/ التقاعد)، مؤكدًا أنه لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج عبر خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على استفسار في هذا الشأن.

وقال البرنامج ” إنه في حال تم تقديم طلب التسجيل لدى البرنامج بعد تاريخ 10 ديسمبر سيتم دراسة حالة الأهلية والإبلاغ باستيفاء شروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمل دعم المستفيد.