النصر يبدأ استعدادته لمباراة التعاون في كأس السوبر السعودي

نواف السالم(صدى):

بدأ النصر اليوم الاثنين استعدادته لمباراة الفريق في كأس السوبر السعودي أمام التعاون والتي ستقام السبت في جدة.

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات. واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الفيحاء بالجري حول الملعب وتوجهوا بعدها للنادي الصحي.

وبدأت تدريبات الفريق بتمارين لياقة متنوعة وطبق المدرب تدريبات تكتيكية قبل أن يختتم تدريبات اليوم بمناورة على منتصف الملعب.

وانضم لتدريبات الفريق حارس المرمي الكابتن نواف العقيدي.