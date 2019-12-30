« الزعاق » يتحدث عن دلائل شدة البرد في موسم الشتاء

علي القحطاني(صدى):

أزاح الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الستار عن دلائل شدة البرد في موسم الشتاء، قائلًا: ” إننا نعيش هذه الأيام في عز الشتاء وأطول ليالي العام ” .

وأبان الزعاق، عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن موقع نجم الثريا في السماء يحدد مدى برودة موسم الشتاء، فإذا غابت الشمس وأشرق الثريا، الثريا من الجهة الشرقية، بحيث يكون مع الشمس على خط مستقيم؛ حيث أن ذلك دليل على بداية البرد، ويكون ذلك في نهاية موسم الوسم.

وأبان الزعاق، أنه في حالة غروب الشمس، وكان الثريا فوق هامة الرأس بالضبط؛ فذلك دليل على اشتداد البرد في منتصف موسم المربعانية، وإذا غابت الشمس وأعقبها الثريا فذلك مؤشر على أن الشتاء انتهى، أما في حالة غروب الشمس وظهور الثريا من المشرق فذلك يدل على بداية طول الليل أما إذا غابت وكانت الثريا فوق هامة الرأس فتلك علامة أطول ليالي السنة، وبغياب الشمس وظهور الثريا فتلك نهاية طول الليل.