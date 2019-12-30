بالفيديو.. غوميز: الهلال يملك لاعبين على مستوى عال.. وعدنا للإنتصارات
قال لاعب الهلال المحترف غوميز أن النادي يملك لاعبين على مستوى عال سواء كانوا سعوديين أو أجانب.
وعلق على مباراة الهلال والعدالة قائلا: ” المباراة كانت مهمة بالنسبة لنا وعودة لسكة الانتصارات.. وكان مهم العودة للانتصارات وكسب الثقة مرة ثانية”.
وأضاف: يجب أن نعيد “تصفير العداد” وننظر إلى الأمام وننسى الماضي.. تفكيرنا دائمًا في الأمام وهذا تفكير اللاعبين الذين يمثلون نادي كبير كالهلال”.
واختتم حديثه قائلا: “سعادتي دائمًا بفوز الفريق وتحقيق البطولة وليس فقط تسجيلي”.
غوميز – لاعب #الهلال:
يجب أن نعيد "تصفير العداد" وننظر إلى الأمام وننسى الماضي.. تفكيرنا دائمًا في الأمام وهذا تفكير اللاعبين الذين يمثلون نادي كبير كالهلال.. سعادتي دائمًا بفوز الفريق وتحقيق البطولة وليس فقط تسجيلي.#الهلال_العدالة pic.twitter.com/3rIIEM7GIV
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 30, 2019
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