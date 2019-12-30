بالفيديو.. غوميز: الهلال يملك لاعبين على مستوى عال.. وعدنا للإنتصارات

نواف السالم(صدى):

قال لاعب الهلال المحترف غوميز أن النادي يملك لاعبين على مستوى عال سواء كانوا سعوديين أو أجانب.

وعلق على مباراة الهلال والعدالة قائلا: ” المباراة كانت مهمة بالنسبة لنا وعودة لسكة الانتصارات.. وكان مهم العودة للانتصارات وكسب الثقة مرة ثانية”.

وأضاف: يجب أن نعيد “تصفير العداد” وننظر إلى الأمام وننسى الماضي.. تفكيرنا دائمًا في الأمام وهذا تفكير اللاعبين الذين يمثلون نادي كبير كالهلال”.

واختتم حديثه قائلا: “سعادتي دائمًا بفوز الفريق وتحقيق البطولة وليس فقط تسجيلي”.