40 وظيفة شاغرة في أسواق التميمي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أسواق التميمي من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر 40 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) حديثي التخرج من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (كاشير).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة؛ بينما الوصف الوظيفي (استلام الدفعات نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان أو بالطرق الأخرى من العملاء، وتحرير الإيصالات، وتشغيل آلات تسجيل النقود، وتسوية المبالغ النقدية الواردة مع إجمالي المبيعات).

وأوضحت أن المميزات: الراتب 4,662 ريال، مكافأة سنوية، عمولات، دورات تدريبية؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1441/05/04هـ وينتهي بتاريخ 1441/06/30هـ، من خلال (طاقات) عبر الرابط التالي من هنــــــــا .