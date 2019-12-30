تركيا تعلن استعدادها لإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا

نايف السالم(صدى):

قالت أربعة مصادر تركية، الاثنين، أن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا.

ونقلت رويترز عن مسؤول تركي كبير قوله أن ” تركيا لا ترسل حاليا (مقاتلين من المعارضة السورية) إلى ليبيا ، لكن يجري حاليا إعداد تقييم وتنعقد اجتماعات في هذا الصدد، وتوجد رغبة نحو المضي قدما في هذا الاتجاه” . مضيفا أنه “لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم إلى هناك”.

وكانت تقارير إخبارية كشفت عن وصول مرتزقة من سوريا إلى ليبيا، جندتهم تركيا للقتال إلى جانب الميليشيات الداعمة لحكومة فايز السراج في مدينة طرابلس.

وذكرت صحيفة “العرب” الدولية، الست الماضي، عن مصادر ميدانية وسياسية قولها، إن حوالي ألف مسلح وصلوا من سوريا إلى طرابلس عبر تركيا مؤخرا للقتال في صفوف ميليشيات طرابلس.