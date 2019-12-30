محمد الزايدي : ألف مبروك لعشاق أفضل نادي عربي «الهلال»

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي الرياضي، محمد الزايدي، على فوز نادي الهلال على نظيره العدالة بسبعة أهداف دون رد؛ ضمن لقاءهما المؤجل من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي : بدون طرد على الفريق الخصم وبدون ضربات جزاء بطل السابعة الاسيوية يفوز بسباعية ويقفز من المركز السابع إلى الوصافة مؤقتا بنقص مباراتين عن الأندية المنافسة.

وأضاف : الف مبروك لعشاق بطل السابعة الحراقة ورابع العالم ونادي القرن الآسيوي وفضل نادي عربي.