محمد الزايدي : ألف مبروك لعشاق أفضل نادي عربي «الهلال»
علق الإعلامي الرياضي، محمد الزايدي، على فوز نادي الهلال على نظيره العدالة بسبعة أهداف دون رد؛ ضمن لقاءهما المؤجل من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الإعلامي : بدون طرد على الفريق الخصم وبدون ضربات جزاء بطل السابعة الاسيوية يفوز بسباعية ويقفز من المركز السابع إلى الوصافة مؤقتا بنقص مباراتين عن الأندية المنافسة.
وأضاف : الف مبروك لعشاق بطل السابعة الحراقة ورابع العالم ونادي القرن الآسيوي وفضل نادي عربي.
المليليح[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 39 دقيقة
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زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 953 ] نشر منذ 22 دقيقة
اي فرح يامدرج الفخم العالمي
محققين اسيااااااا
والشيخ قوميز هداف البطوله
ومحققين مركز الرابع عالميا
ومحققين افضل نادي عربي
وقريبا ننتزع الصداره المؤقته نادي ابو خرقه
ونحقق الدوري وكاس الملك
ونبدا مشوار الاسيويه ونذهب للعالميه الثالثه
المليليح[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 9 دقائق
صدارة وبس والطواقي ثلاث سنوات متتالية ماحقق فوز على النصر العالمي