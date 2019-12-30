بالفيديو.. كاتب صحفي: لا أرى عقوبة للمتحرش أكبر من التشهير

علي القحطاني(صدى):

طالب ‏الكاتب الصحفي ‎محمد العصيمي، اليوم الاثنين، بضرورة معاقبة المتحرش وردعه؛ مؤكدًا أنه لا يرى عقوبة له أكبر من التشهير به جراء ما ارتكبه من جرم بحق النساء.

وأوضح ” العصيمي ” خلال مشاركته في برنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية: ” رغم العقوبات المشددة في نظام التحرش، إلا أن هناك بعض ” المتفلتين ” الذين يستهترون فيه، ولا أرى أن هناك ما يمكن أن يردع هؤلاء عن مثل هذه التصرفات التي أحرجتنا أمام العالم كله سوى “التشهير ” .

وقال ” العصيمي ” : ” إذا تم تطبيق ” التشهير ” على حالتين أو ثلاث فقط ممن تثبت عليهم تهمة التحرش.. أؤكد لكم أن نسبة التحرش سوف تنخفض بنسبة 90% على الأقل ” ؛ مضيفًا: ” الشهير بالنسبة لنا كمجتمع شرقي من أعظم ما يمكن أن يردع الخارجين عن القانون، وهو عقوبة تردع المتحرشين أكثر من السجن والغرامات المالية، ولنا في تجربة ” الإمارات ” في هذا المجال أسوة حسنة ” .

‏وتابع: ” تبرير التحرش بملابس أو مظهر الطرف الآخر “كلمة حق يُراد بها باطل”… من حق المرأة أن تلبس ما تريد ضمن ما يسمح به النظام العام، ومن يحدد شكل اللباس المناسب في الأماكن العامة هو الدولة وليس أنت “.

الكاتب الصحفي #محمد_العصيمي

رغم العقوبات المشددة في نظام التحرش، إلا أن هناك بعض "المتفلتين" الذين يستهترون فيه، ولا أرى أن هناك ما يمكن أن يردع هؤلاء عن مثل هذه التصرفات التي أحرجتنا أمام العالم كله سوى "التشهير"..@ma_alosaimi#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/DEuRxUM2he — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 30, 2019

الكاتب الصحفي #محمد_العصيمي

تبرير التحرش بملابس أو مظهر الطرف الآخر "كلمة حق يُراد بها باطل"…

من حق المرأة أن تلبس ما تريد ضمن ما يسمح به النظام العام، ومن يحدد شكل اللباس المناسب في الأماكن العامة هو الدولة وليس أنت.@ma_alosaimi#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/tR19VpqoSV — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 30, 2019