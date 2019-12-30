مرتدية قميصه.. إعلامية مصرية: ما قلت تحية للهلال من فراغ

ماجد محمد(صدى):

أعربت الإعلامية المصرية مي حلمي، اليوم الاثنين، عن فخرها وإعجابها بنادي الهلال عقب فوزه الكبير على نادي العدالة بسبعة أهداف دون مقابل.

ونشرت مي حلمي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، وهي ترتدي قميص الهلال الرسمي؛ فيما علقت: ” ‏ماقولتش تحيه للهلال من فراغ “؛ في تعبير عن سعادتها وفخرها بانتصار الزعيم الكبير.

وكان الهلال قد انتصر على العدالة بسبعة أهداف نظيفة في مباراتهما المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليصعد الهلال إلى المركز الثاني من ترتيب الدوري.