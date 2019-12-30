امرأة تعتدي على والدتها بالضرب حتى الموت.. وهكذا بررت جريمتها

خالد الظفيري(صدى):

عاقبت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الإثنين، مقيمة لبنانية بالسجن لمدة 4 أعوام، بعد اتهامها بقتل والدتها قبل عدة أعوام داخل منزلها، في منطقة كيفان.

وأكدت مصادر إعلامية كويتية ، أن المحكمة أيدت حبس المتهمة اللبنانية بعد اعترافها بضرب والدتها بعنف بعد مشادة بينهما .

مشيرأ إلى أنها أقدمت على ضرب والدتها (61 عاما) بعنف لعدة دقائق، حتى فارقت الحياة.

وبررت المتهمة جريمتها بسبب رفض والدتها زيارة قبر والدها، وأن والدتها كانت تشتم والدها كثيرا.