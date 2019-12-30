وظيفة شاغرة للجنسين في مجموعة الحبيب الطبية بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عن وجود وظيفة إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالمجموعة الطبية بالرياض، بمسمى (كاتب إعلام رقمي).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الإعلام والإتصال)، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وحول مميزات الوظيفة، أشارت إلى أن الراتب يقدر ب 5,312 ريال، بدل سكن،تأمين طبي.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1441/05/04هـ.