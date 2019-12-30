بالصور.. كارلوس إدواردو يتسلم جائزة أفضل لاعب بالدوري

ماجد محمد(صدى):

حصل لاعب نادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، اليوم الاثنين، على جائزة أفضل لاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن شهر أكتوبر الماضي.

ومن جانبه، نشر نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، صورًا للاعبه البرازيلي أثناء تسلمه الجائزة.

وكان الهلال قد هز عرين العدالة بسبعة أهداف نظيفة في مباراتهما المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليصعد الهلال إلى المركز الثاني من ترتيب الدوري.