برشلونة يحسم الجدل بشأن حضور  ميلو إلى المملكة

نواف السالم(صدى):

أكد نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين على غياب نجمه عن مباريات السوبر الإسباني المقرر إقامتها في المملكة بداية من الثامن من يناير المقبل.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن أرثر ميلو نجم وسط منتخب البرازيل والبارشا سيغيب عن مباريات برشلونة لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

وكان الحارس الألماني مارك تير شتيجن حارس برشلونة يعاني من إصابة تهدد مشاركته بمباراة برشلونة وإسبانيول في كلاسيكو إقليم كتالونيا بالدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، تحتضن مباريات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير 2020، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.