السبب وراء وضع الجرس للفرديات المميزة

أميرة خالد(صدى):

وضع بعض ملاك الإبل جرس على رقبة الفردية أو وركها، حيث أن هذه الأماكن التي تحدث حركة أثناء سير الفردية وتجعل الجرس يقرع باستمرار لمعرفة تواجدها في القطيع.

وابتكرت القبائل، فكرة وضع الجرس على الفرديات المميزة من أجل التفاخر والتباهي بوجود فرديات مميزة في القطيع، حيث حظيت الفردية التي يوضع عليها الجرس باهتمام حتى من باقي القطيع فصوت الجرس يجعلها محل اهتمام وترقب بقية الفرديات.

ويعتبر الجمال في الشكل معروف بالتفاصيل في مزاين الإبل، أما الجمال في الطبع فيتمثل في حسن وسرعة استجابتها لنداء مالكها أو راعيها، ووجودها الدائم بالقرب منه وملازمة رحول الإبل أثناء المسير.