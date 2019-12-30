5 صديقات يحدثن ضجة كبيرة بعد وضع أطفالهن في نفس التوقيت

أميرة خالد(صدى):

حققت 5 صديقات أمنياتهن بشكل غير متوقع، حيث حملن في نفس الوقت ووضعن أطفالهن في مواعيد متقاربة، حيث أن بين الطفل والثاني يوم أو يومين على الاكثر، مما أحدثن ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، اعتادت 5 صديقات على تنظيم لقاء أسبوعي خلال فترة الحمل، حيث أن كل واحدة منهن تضع مولودها كان الأخريات يشاركونها لحظاتها الأولى في الامومة، واستحمام الطفل بعد مولده.

وكشفت إحداهما عن تجربة الحمل سويًا، قائلة: “كنا نحلم بأن نعيش هذه التجربة، وبالفعل منحنا القدر هذه الصدفة”، موضحة أنهن قد عاشا تجربة فريدة من نوعها.

ولفتت:” استمتعنا بالتقاط صور وبطوننا تكبر كل شهر، وكنا نلتقي دومًا ونتحدث عن أعراضنا ونطلب النصيحة”، مشيرة إلى أن مشاركة كل هذه التفاصيل مع صديقاتك الحوامل في نفس التوقيت والفترة أمر في غاية الروعة، لتوضح أنها هي وصديقاتها الآخريات كانا يعانون من مشكلات في الحمل وإنجاب الأطفال.