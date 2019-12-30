بالفيديو.. أخصائية نفسية تكشف سبب غيرة الأمهات من زوجات أبنائهن

أميرة خالد(صدى):

كشفت الأخصائية النفسية، نوف القنيبط، اليوم الاثنين، عن سبب غيرة بعض الأمهات من زوجات أبنائهن، فضلًا عن دور الرجل لمنع أي أزمات بين أمه وزوجته.

وأوضحت نوف القنيبط، خلال مشاركتها في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، أن تلك ليست غيرة أو حساسية ولكنها فرط حماية واهتمام من الأم بابنها تريد أن تصبه على زوجته العضو الجديد في الأسرة.

وقالت ” القنيبط ” أن بعض البنات لقلة خبرهن ومعرفتهن بأساليب التعامل مع الغير ومع أم الزوج تحديدًا تقع بينهما مشكلة وتراها بأنها تتحكم فيها وتتسلط عليها وتريد حرمانها من زوجها؛ فيما تريد الأم أن تطمئن بوجودهما معها؛ بينما يجب على الزوج تقريب وجهات النظر.