بعد فوز الهلال.. عدنان جستنيه: السباعية من الملعب وافهم يا فهيم

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الصحفي، عدنان جستنيه، اليوم الاثنين، على فوز نادي الهلال على نظيره العدالة بسبعة أهداف دون رد؛ ضمن لقاءهما المؤجل من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب عدنان جستنيه، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، مباركًا للزعيم: ” ‏ألف مبروك سباعية مستحقة، وفوز كبير للعالمي، عنوانها العريض: جاءكم الهلال وخر عن طريقه،، والأهم الرسالة الأخطر: السباعية من الملعب،، وافهم يا فهيم ” .

وتجدر الإشارة إلى أنه صعد نادي الهلال إلى المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة ليلاحق فريق النصر على الصدارة؛ بينما هبط فريق العدالة إلى المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط.