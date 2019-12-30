وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: استشاري تخدير، استشاري أمراض معدية، محلل مستودع البيانات، مساعد رعاية (عدد 13 وظيفة)، مساعد سباك، فني ما بعد الطباعة.

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