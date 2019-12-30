روان بن حسين تثير ضجة على مواقع التواصل بفيديو جديد عن «الحمل»

خالد الظفيري(صدى):

أثار مقطع فيديو نشرته الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما قالته عن أعراض الحمل.

وقالت روان خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستقرام : أن “المرأة الحامل لا يمكن أن تلوم نفسها في ما يتعلق بالطعام والنوم أو عدم رغبتها في القيام بأي أمر”.لافتة إلى أنها تريد أن تستغل هذه المرحلة بالطريقة الصحيحة.

وتعرضت روان على إثر هذا لموجة واسعة من الانتقادات حيث رأى الكثير من المتابعين أنها تبالغ في التحدث عن حملها وأن الكثير من النساء يعشن حياة شبه طبيعية في هذه المرحلة.

يذكر أن الفاشينيستا كشفت في وقت سابق جنس مولودها المنتظر من خلال مقطع فيديو نشرته على قناتها على موقع “يوتيوب”.وأعلنت أنها تنتظر انثى ستطلق عليها اسم بيللا لونا.