بالصور.. غوميز يقود الهلال لتحقيق فوز كبير على العدالة

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الهلال في تحقيق فوز كبير على نادي العدالة، اليوم الاثنين، بسبعة أهداف نظيفة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتألق الفرنسي بافيميتي غوميز، لاعب الزعيم، في المباراة؛ حيث أحرز ثلاثة أهداف في شباك النصر في الدقائق 28، 40، 57 من عمر المباراة، بينما سجل نواف العابد الهدف الأول للهلال في الدقيقة 15 من الشوط الأول؛ فيما شارك جيوفينكو بهدفه في الدقيقة 34، كما سجل صالح الشهري الهدف السادس للزعيم في الدقيقة 84، وأحرز أندريه كاريلو الهدف السابع في الدقيقة 90.

وفي السياق نفسه، شهد اللقاء المثير سقوط الحكم الرئيسي إيفان كروزنياك على أرض الملعب بعد تدخل عنيف مع لاعب العدالة؛ فيما قاد خالد صلوي الحكم الرابع، ما تبقى من المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها كروزنياك.

وبهذا الانتصار، صعد نادي الهلال إلى المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة ليلاحق فريق النصر على الصدارة؛ بينما هبط فريق العدالة إلى المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط.