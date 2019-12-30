طالب ثانوي يقتل ربة منزل بعد فشله في اغتصابها

القاهرة(صدى):

كشفت التحقيقات الأولية في القضية المعروفة إعلاميا بشهيدة الشرف التي حدثت بإحدي المحافظات المصرية عن القصة الكاملة للجريمة البشعة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم أنه شاهد المجني عليها أثناء وقوفها على سطح ملك عمه، عزم على اغتصابها وعندما طلب منها الحضور للمنزل للحديث معها في أمور خاصة، فتفاجأت الضحية عند وصولها بأن المتهم يراودها عن نفسها.

وأضاف المتهم أن القتيلة رفضت معاشرته وصفعته على وجهه وأبلغته أنها ستفضحه أمام أسرته، ما دفعه للاشتباك معها بـ”شنبر حديد”، والتعدي عليها بالضرب دقائق معدودة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكان طالب ثانوي قتل سيدة رفضت معاشرته، فأجهز عليها بالضرب بشنبر حديد حتي لفظت أنفاسها الأخيرة وتركها جثة هامدة غارقة في دمائها.