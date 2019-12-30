صور جديدة تكشف عن مميزات الجيل القادم من بي إم دبليو M3

أميرة خالد(صدى):

انتشرت مؤخرًا صور تجسسية تضمنت صورًا لداخلية لسيارة الجيل القادم من M3وكانت فيها عصا ناقل الحركة واضحةً.

وكشفت الصور التجسسية بعض من ملامح الهيكل الخارجي. فعند النظر إلى التصميم الجانبي يمكن رؤية الرفارف العريضة بوضوح.

كما أظهرت أنه في المقدمة يتواجد شبك بي إم دبليو الضخم والخلفية تتضمن جناح مثبت على حافة صندوق الأمتعة.

وكان المدير التنفيذي لبي إم دبليو Markus Flasch قال في تصريحات سابقة بأن الجيل القادم من M3 سيحصل على ناقل حركة يدوي اختياريًأ.

وأضاف Flasch في تصريحه أيضاً بأن M3 وعند طلبها بناقل الحركة اليدوي لن تكون في أقصى قمة الأداء ويبرر ذلك بأن سرعة تبديل الغيارات في القير الأوتوماتيكي تتفوق على سرعة تبديل القير اليدوي.