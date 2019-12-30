منها مكة والمدينة.. المناطق التي يغطيها برنامج دعم نقل المرأة العاملة
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة في القطاع الخاص “وصول” يغطي 13 منطقة، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.
ويذكر أن الصندوق قد أجرى تعديلات على برنامج ” وصول “، تضمنت تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال.
وتضمنت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتًا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريًا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقًا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرًا.
والجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين بيئة نقل المرأة من وإلى العمل.
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