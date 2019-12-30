منها مكة والمدينة.. المناطق التي يغطيها برنامج دعم نقل المرأة العاملة

نايف السالم(صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” أن برنامج دعم نقل ‏المرأة العاملة في القطاع الخاص “وصول” يغطي 13 منطقة، ‏هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة ‏المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود ‏الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة‎.

ويذكر أن الصندوق قد أجرى تعديلات على برنامج ” وصول “،‎ تضمنت تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث ‏تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز ‏الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال.‏

وتضمنت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من ‏الصندوق ثابتًا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال ‏شهريًا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقًا بواقع ‏‏200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرًا‎.

والجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل ‏عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين بيئة نقل المرأة من وإلى العمل.