متحولان جنسيًا يستقبلان أول مولود لهما

لندن(صدى):

وضع رجل متحول جنسيا مولودا، بعد حصوله على حيوانات منوية من متبرعة أنثى متحولة جنسيا في بريطانيا.

وكان الأطباء قد نصحوا روبن شارب، بإمكانية حمله، لأنه لا زال يحمل رحما ومبيضين، حيث تحول إلى رجل قبل 12 عاما، وتعاطى الهرمونات التي ساعدته في نمو شعر الوجه وخشونة صوته.

وقال شارب الذي يعمل مصور زفاف : ” لم يكن الأمر هو اليأس من تجربة الحمل، أو الوضع، وإنما كانت الرغبة بالحصول على طفل، وكان لدي كل ما يلزم لذلك “.

وأضاف: ” بعد بضعة أشهر من لقاء جاي، بدأت أشعر بالتوتر، حينما أصبحت أخطط لإنجاب طفل، وكانت مرحلة الإعداد لذلك 3 سنوات. وحينما تحدثت مع جاي كان منفتحا لقبول الفكرة “.

وتابع: ” لقد استيقظت صباح اليوم التالي، وبدأت الدورة الشهرية للمرة الأولى منذ 6 سنوات، كان ذلك بمثابة ارتياح شديد بالنسبة لي، حيث يعني إمكانية عملية التخصيب بالتلقيح داخل الرحم “.

ويذكر أن شارب حصل على الحيوانات المنوية من متبرعة متحولة جنسيا، تعرف عليها عبر “فيسبوك”، بعد أن أعلن عن حاجته لمتبرع بالحيوانات المنوية.

وافقت المتبرعة، وبدأوا رحلة علاج الخصوبة التي تكلف 7860 دولارا لثلاث دورات من العلاج، لم تنجح الأولى، قائلًا : “لقد استغرق الأمر 6 سنوات للوصول إلى هذه النتيجة، ولكن لدي الآن طفل وهو هدفي الأساسي. الآن أحس أنني قد اكتملت”.