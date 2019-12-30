بالفيديو.. سقوط حكم مباراة الهلال بعد تدخل عنيف مع لاعب العدالة

ماجد محمد(صدى):

شهد لقاء نادي الهلال أمام نظيره العدالة، اليوم الاثنين، سقوط حكم المباراة السلوفيني إيفان كروزنياك على أرض الملعب بعد تدخل عنيف مع لاعب العدالة.

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وفي السياق نفسه، يقود خالد صلوي الحكم الرابع، ما تبقى من المباراة بعد إصابة الحكم الرئيسي؛ نتيجة التدخل العنيف مع المدافع.

ويواجه الهلال، فريق العدالة على ستاد جامعة الملك سعود، في المباراة المؤجلة من الإسبوع الـ 10 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ حيث أحرز الزعيم خمسة أهداف دون مقابل حتى الآن.