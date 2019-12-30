ليان عبدالله: أجريت عمليات تجميل عديدة وأرتدي الكاب لإخفاء جبهتي العريضة (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أكدت الفاشينيستا السعودية ليان عبدالله شقيقة الفاشينيستا مودل روز، أنها أجرت بعض عمليات التجميل بشفتيها وفمها بسبب كبر حجهما، مؤكده أنها تستعد للقيام بعملية تجميل أخرى، ستكون مفاجأة للجمهور على حدّ قولها.

وقالت ليان في تصريحات تلفزيونية: “الكل كان يقولي شفايفك كبيرة وعريضة مع إني كنت أشوفها عادي”، كما كشفت ليان عن سبب ارتدائها الكاب بصفة مستمرة، موضحة: “أمتلك جبهة عريضة، لذلك ارتدي الكاب حتى أخفيها”.

وسبق وتعرضت الفاشينيستا السعودية للسخرية العارمة، بعد نشرها عدة صور بدون مكياج، على إثر نشر صورة لها قديمة وهي لا تضع أي مساحيق التجميل، الأمر الذي أثار غضبها بشدة.

ونشرت ليان فيديو عبر حسابها على إنستغرام أكدت فيه، أنها لا تهتم بالسخرية من ملامحها دون مكياج، منتقدة من يقوم بهذه التصرفات متعمدًا نشر صورتها وهي لا تضع مساحيق تجميل من أجل السخرية منها فقط.