بالفيديو.. أخصائية تغذية تكشف مدى تأثير « الرجيم » على الأم المُرضعة

أميرة خالد(صدى):

كشفت ‏آلاء الفيفي أخصائية التغذية، اليوم الاثنين، عن مدى تأثير اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن على الأم المرضعة.

وأوضحت ” الفيفي ” خلال مشاركتها في برنامج سيدتي على روتانا خليجية، أن الرجيم للأم المُرضعة يؤثر على كمية الحليب وكثافته وسيولته، بينما الجميل في الأمر أنه من الممكن إنزال الوزن مع الحفاظ على عدد الرضعات.

وأشارت أخصائية التغذية، إلى أن هناك نظام غذائي للأم المُرضعة والنفاس، الذي ينقص الوزن بمعدل ٣ إلى ٤ كيلو جرام في الشهر؛ مع وجود متابعة كل ١٠ أيام أو كل أسبوعين مرة.