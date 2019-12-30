وزير التعليم يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات

عادل الحربي(صدى):

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، توجيهًا بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات، وذلك إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

وأوضحت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين⁩ الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل؛ فقد وجه ⁧‎وزير التعليم⁩ بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات، سائلاً المولى عزوجل أن يغيث البلاد والعباد ” .

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، يوم الخميس القادم الموافق 7 من شهر جمادى الأولى 1441هـ.