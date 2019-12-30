أم تقتل طفلتها بعد ساعات من ولادتها بطريقة مأساوية

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة البحيرة المصرية واقعة مؤسفة ، حيث أقدمت سيدة مصرية على قتل طفلتها بإرضاعها مادة كاوية “مية نار” لقتلها، بعد ولادتها بساعات قليلة.

وكشفت الشرطة المصرية تفاصيل الواقعة ، مُشيره إلى أنه عندما كانت الرضيعة داخل غرفة الرعاية بإحدى المراكز الطبية وطلبت الأم الدخول لها لإرضاعها، وفي أثناء وجودها وحدها في غرفة الرعاية الطبية أعطت المجني عليها محلولا كيماويا قاتلا بطبيعته “مية نار”، ما تسبب في وفاتها وعمرها يومين.

وقالت الشرطة في تصريحات إعلامية ، أن التحقيقات أفادت بأن الأم قصدت قتل رضيعتها وأن متهمين آخرين معها بينها والد المتهمة شاركوا في تزوير أوراق خروج المجني عليها من المركز الطبي الذي وقعت به الجريمة قبل أن تكتشف أجهزة التحقيق ارتكاب الواقعة وحقيقة قتل المجني عليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري تقديم المتهمة ومساعديها للمحاكمة .