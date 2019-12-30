صحيفة بريطانية تسلط الضوء على أبرز المعالم السياحية بالمملكة

لندن(صدى):

عرضت صحيفة التايمز البريطانية تقريراً عن السياحة في المملكة، عبر كريس هسلام المشهور بنشاطه في هذا المجال.

وأبان التقرير أن “المملكة كانت ضمن قائمة الأمنيات لزيارتها من قبل الكثيرين، وفتحت أبوابها للزوار مؤخراً كجزء من رؤية 2030″، مسلطا الضوء على أبرز المعالم السياحية بالمملكة مثل قصر سلوى، مدائن صالح، النقوش في جبه بحائل والتشكيلات الصخرية المذهلة في العلا، حيث تطرق إلى الشواطيء والجزر المرجانية في سواحل البحر الأحمر.

ولفت التقرير إلى الترحاب الذي يحظى به السائح من قبل المواطنين، لافتا إلى تواجد العلامات التجارية العالمية في المملكة.