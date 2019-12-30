وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا
كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن وجود وظائف لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُستشار جودة وإدارة الفعالية (Event Consultant & Quality Managment)، مُدير تنسيق رعاية الضيوف (Sponsored Guests Coordination Manager)، مُدير وسائل الإعلام (Media Manager)، مُدير المشروع (Project Manager).
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين 2019/12/30م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ ولمزيد من المعلومات حول الوظائف وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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