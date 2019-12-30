وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن وجود وظائف لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُستشار جودة وإدارة الفعالية (Event Consultant & Quality Managment)، مُدير تنسيق رعاية الضيوف (Sponsored Guests Coordination Manager)، مُدير وسائل الإعلام (Media Manager)، مُدير المشروع (Project Manager).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين 2019/12/30م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ ولمزيد من المعلومات حول الوظائف وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا