برنامج نسف الدهون برجيم التفاح والجبنة البيضاء 

أميرة خالد(صدى):

يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة الوزن الزائد الأمر الذي يدفعهم لاتباع حمية غذائية كي تسرع عملية خسارة الوزن ونسف الدهون واستعادة الرشاقة ومن بين هذه الحميات رجيم التفاح والجبنة البيضاء.

ويستطيع رجيم التفاح والجبنة نسف الدهون التي تتراكم في مناطق البطن والخاصرة والفخذين والذراعين وغيرها، ولذلك يمكن الاستفادة من خصائص التفاح والجبنة البيضاء من خلال اتباع حمية تعتمد عليهما لمدة 4 أيام.

ويجب إتباع بعض القواعد والالتزام بتطبيقها بطريقة صحيحة من أجل خسارة ما لا يقل عن كيلوجرامين في 4 أيام، ولذلك يمكن تناول التفاح والجبنة البيضاء كل على حدة خلال وجبات مختلفة.

وتضاف الجبنة إلى وجبة الفطور وتناول القليل من مربى التفاح غير المحلى خلال وجبة غداء صحية وتناول الجبنة مجدداً خلال وجبة العشاء.

ويجب تناول التفاح مشوياً في الفرن أو على شكل بوريه خال من السكر مع رشة من القرفة، من الممكن تقديم وصفات تحتوي عليهما كبديل للتحلية المعروفة والتي يمكن ان تسبب زيادة الوزن.