بالفيديو.. موقف طريف لعبدالله المعيوف مع مشجع قبل مواجهة العدالة

ماجد محمد(صدى):

شهد ملعب مواجهة نادي الهلال وفريق العدالة، اليوم الاثنين، موقف طريف من حارس المرمى عبدالله المعيوف مع أحد المشجعين الهلاليين المتواجد في المدرجات قبل المباراة.

وكشف مراسل قناة الرياضية السعودية، أن عبدالله المعيوف سدد كرة تسببت في ” كسر ” نظارة أحد المشجعين؛ ليتوجه للمشجع لأخذ رقمه، في موقف طريف وجميل من لاعب الهلال.

وتعد مواجهة الهلال أمام العدالة مؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما يحتل الهلال المركز السابع في ترتيب الدوري بـ22 نقطة؛ بينما يتواجد العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.