البيئة .. البدء في مشروع اعادة توجيه الاعانة لمدخلات الاعلاف

سعيد العجل(صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن اكتمال استعداداتها لإطلاق مشروع اعادة توجيه الاعانة لمدخلات الاعلاف ليدفع الدعم المالي بشكل مباشر لجميع مشروعات الدواجن في المملكة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لتحسبن الكفاءة وزيادة الإنتاجية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع قطاع الدواجن على النمو للوصول إلى تغطية 60 % من طلب السوق المحلية من لحوم الدواجن و100 % من بيض المائدة .

و يتضمن البرنامج إعادة توجيه الدعم المالي لمشاريع الدواجن المرخصة وذلك بحيث يدفع لتلك المشاريع بشكل مباشر وبحسب نوع المنتج خلافاً لطريقة الدعم السابقة، وسيبدا الصرف بنهاية شهر يناير ٢٠٢٠ .

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها تعظيم الفائدة من الدعم الحكومي لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلي لجميع مشروعات إنتاج الدواجن، إضافة إلى المساهمة في استقرار تكلفة أسعار الدواجن للمستهلك النهائي، وتحقيق احترافية القطاع والمساهمة في التوظيف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج اعادة توجيه الاعانات الزراعية والذي اطلق في شهر اكتوبر من العام الحالي ٢٠١٩ ، وذلك بصرف إعانات مربي الماشية من خلال توجيه الدعم الحكومي إلى حسابات صغار المربين مباشرة، وما كان لهذا ان يتحقق لولا الدعم السخي من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- لكل ما فيه تطوير للقطاع الزراعي وتحقيق استدامته.