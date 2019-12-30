الوليد بن طلال يعود إلى الصدارة..ترتيب أغنى المليارديرات العرب في 2019

عادل الحربي(صدى):

أضاف المليارديرات في الشرق الأوسط، ما يقرب من 3 مليارات دولار إلى صافي ثروتهم الإجمالية في عام 2019.

وتصدر الأمير الوليد بن طلال، قائمة “ بلومبرغ ” للمليارديرات في الشرق الأوسط خلال 2019، وهو مستثمر يملك حصصا في شركات عالمية، مثل تطبيق “ ليفت ” لخدمات النقل الخاص، وتطبيق التواصل الاجتماعي “ سناب شات ” ، وذلك بثروة بلغت 14.7 مليار دولار.

وجاء محمد العمودي في المركز الثاني بقائمة “ أغنى المليارديرات العرب ” في 2019، الملياردير محمد العمودي، بثروة تصل قيمتها إلى 8.66 مليار دولار.

في حين احتل المركز الثالث في القائمة، السعودي محمد الجابر، بثروة بلغت قيمتها 7.19 مليار دولار، وهو يمتلك سلسلة من الفنادق الفاخرة في أوروبا ومصر.

وجاء في المركز الرابع بالقائمة، المصري نصيف ساويرس، الذي تبلغ قيمته 6.86 مليار دولار، ويدير شركة إنشاءات مقرها مصر، وعرف بشراءه فريق “ أستون فيلا ” ، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي.

كما جاء ماجد الفطيم، أغنى رجل أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، في المركز الخامس بثروة قدرها 6.61 مليار دولار، وهو يدير شركة تحمل نفس اسمه، وأنشطتها العقارات والتجارة، كما تمتلك أكبر شركة تأمين في البلاد.

وفي المركز السادس، جاء الملياردير، سلطان الكبير، وهو مؤسسة شركة “ المراعي ” لمنتجات الألبان، الذي تبلغ قيمة ثروته 5.43 مليار دولار.

ويعد يوسف علي، أغنى هندي في الإمارات العربية المتحدة، وهو رئيس مجلس إدارة سلسلة متاجر “ لولو هايبر ماركت ” ، والتي تضم عددا من الفروع في منطقة الخليج، فجاء بالقائمة في المركز السابع، بثروة وصلت إلى 5.34 مليار دولار.