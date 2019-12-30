بالفيديو.. نهاية مأساوية للاعبة سيرك أمام المتفرجين

موسكو(صدى):

أُصيب لاعبة الأكروبات الروسية ”يلينا بريخودسكايا“ ، بكسر مروع في الجمجمة؛ عقب سقوطها من ارتفاع 7 أمتار في سيرك فلاديفوستوك في روسيا .

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يوثق عدد من الأخطاء التي تضع حياة العاملين في السيرك في خطر ، لحظة فقدان البهلوانية قبضتها ببطء، بينما كانت تحاول الإمساك بالشريط، قبل أن تسقط على الأرض.

ووقع الحادث أمام المتفرجين المصدومين الذين حضروا عرض ما قبل العام الجديد، وهرع عمال السيرك لمساعدة يلينا التي كانت لا تتحرك عن الأرض.

وكشفت التقارير أن يلينا فقدت الوعي، ونقلت إلى المستشفى، حيث تم حجزها في العناية المركزة، بينما نفى السيرك وجود أي خلل في المعدات، وألمح إلى أن سقوطها كان بسبب ”خطأ بشري“.