رياح نشطة وغيوم على معظم مناطق المملكة غدًا الثلاثاء

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غدًا الثلاثاء في المملكة 05-05-1441 هـ / 2019/12/31 م.

وتوقعت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية؛ في حين تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن بالبحر الأحمر، الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الموج ، من متر إلى مترين؛ فيما حالة البحر متوسط الموج؛ أما الخليج العربي، الرياح السطحية به جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة؛ بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.