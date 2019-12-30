بالفيديو.. سطو مسلح على محل «جوالات» لشاب سعودي بأمريكا

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول تعرض أحد محلات تصليح “ الجوالات ” المملوكة لشاب سعودي في أمريكا، لسطو مسلح.

وظهر في المقطع وقوف الشاب داخل المحل منشغلاً بمكالمة تليفونية حيث دخل اثنان أحدهما ممسكاً ببندقية والآخر غير مسلح، مطالبين إياه بتسليمهم أموال المحل.

وتعامل الشاب بردة فعل سريعة إزاء السطو المسلح على محله حيث باغت حامل السلاح وأمسك بالبندقية التي يحملها في يده حتى أجبره على الهرب خارج المكان وتم إبلاغ الشرطة.