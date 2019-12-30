جريمة بشعة .. لاعب كرة قدم يقتل شقيقته الحامل
تجرد لاعب كرة قدم أميركي سابق من كل عتبارات الأخوة، وأقدم على قتل شقيقته الحامل بطعنها عدة طعنات أثناء تواجدهما داخل منزلها بمدينة أوستن الأمريكية .
ووقالت الشرطة الأمريكية ، أن المتهم ” مايكل إيغواغو (25 عاما) ” ، لاعبا معروفا في فريق جامعة تكساس، لكرة القدم الأميركية، بين عامي 2013-2016 ، طعن شقيقته مرات عدة حتى قتلت على الفور دون أن يتكشف السبب وراء تلك الفعلة الشنعاء ، مؤكده أنه تم ضبط القاتل في المكان، وقال شهود عيان إن الدماء كانت تغطي يدي الشاب وقدميه.
وذكرت متحدثة باسم قائد شرطة المدينة في تصريحات إعلامية ، أن المرأة كانت حاملا، فيما وجهت السلطات القضائية تهمة القتل إلى شقيقها.
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