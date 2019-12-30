جريمة بشعة .. لاعب كرة قدم يقتل شقيقته الحامل

واشنطن(صدى):

تجرد لاعب كرة قدم أميركي سابق من كل عتبارات الأخوة، وأقدم على قتل شقيقته الحامل بطعنها عدة طعنات أثناء تواجدهما داخل منزلها بمدينة أوستن الأمريكية .

ووقالت الشرطة الأمريكية ، أن المتهم ” مايكل إيغواغو (25 عاما) ” ، لاعبا معروفا في فريق جامعة تكساس، لكرة القدم الأميركية، بين عامي 2013-2016 ، طعن شقيقته مرات عدة حتى قتلت على الفور دون أن يتكشف السبب وراء تلك الفعلة الشنعاء ، مؤكده أنه تم ضبط القاتل في المكان، وقال شهود عيان إن الدماء كانت تغطي يدي الشاب وقدميه.

وذكرت متحدثة باسم قائد شرطة المدينة في تصريحات إعلامية ، أن المرأة كانت حاملا، فيما وجهت السلطات القضائية تهمة القتل إلى شقيقها.