مؤشرات تنبهك إلى انخفاض ضغط زيت محرك سيارتك

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في مجال السيارات ، إن ضغط الزيت المنخفض يؤدي إلى أضرار كبيرة للمحرك وأجزاء المحرك ، لهذا يجب على أصحاب السيارات الحفاظ على ضغط زيت مناسب في السيارة لتجنب العديد من المخاطر والأضرار التي يمكن أن يسببها ضغط الزيت المنخفض.

وأضاف المختصون ، أنه يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض ضغط الزيت في السيارة ومنها: وجود مشاكل في مضخة الزيت مما يؤدي وجود مشاكل في مضخة الزيت إلى عدم وصول الزيت إلى أجزاء المحرك وبالتالي انخفاض ضغط الزيت داخل المحرك ، وانخفاض مستوى الزيت في المحرك عند نقص مستوى الزيت في المحرك سواء بسبب تسرب الزيت أو احتراقه فإن ضغط الزيت داخل المحرك ينخفض وغيرها من المشاكل .

وأوضحوا أن من علامات ومؤشرات انخفاض ضغط زيت المحرك : إضاءة متقطعة للمبة التحذير من انخفاض ضغط الزيت في السيارة ، سماع أصوات خارجة من محرك السيارة بسبب انخفاض الزيت داخل المحرك وزيادة التآكل داخل المحرك ، لا يعمل المحرك بكفاءة بسبب زيادة الاحتكاك داخل المحرك وزيادة المقاومة لهذا الاحتكاك مما يضعف قدرة المحرك.

و تأخر اطفاء لمبة تحذير ضغط الزيت بعد بداية تشغيل المحرك ، صعوبة بدء المحرك نظراً لزيادة الاحتكاك بين الأجزاء نتيجة لضعف التزييت ، يفضل فحص ضغط الزيت عند وجود أحد تلك العلامات في السيارة، ومستوى الزيت في المحرك بالإضافة إلى فحص حساس أو مستشعر ضغط الزيت.

حيث أن انخفاض مستوى الزيت أو تلف الحساس قد يكون هو السبب وراء انخفاض ضغط الزيت في المحرك.