تركي آل الشيخ يمازح وزير الثقافة: بشتري قلامة ودفاتر وجاهز

عادل الحربي(صدى):

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على قرار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بإطلاق برنامجًا للابتعاث الثقافي قائلاً: “هل تشملنا يا سمو الأمير إذا نبي ندرس؟”.

ورد الأمير بدر قائلاً: “موعد التسجيل 19 يناير 2020″، ليمزح “آل الشيخ” قائلاً: “أجل بشتري قلامة ودفاتر مسطرة وجاهز”.

ويعتبر برنامج الابتعاث الثقافي هو الأول في تاريخ المملكة، وتم تخصيصه لدراسة الثقافة والفن في الجامعات العالمية، والذي يشمل “المسرح، الآثار، صناعة الأفلام، الموسيقى، الآداب، الفنون البصية، فنون الطهي، التصميم والمتاحف”.