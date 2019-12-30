وثيقة تاريخية تكشف ما قاله الملك المؤسس لحفيد السلطان العثماني

نايف السالم(صدى):

كشفت دارة الملك عبدالعزيز، عن وثيقة تاريخية لما قاله الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود عندما أشار بيده لحفيد السلطان العثماني.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الوثيقة التي أظهرت أن الملك عبدالعزيز وجه حديثه نحو أحد الضيوف الحاضرين في المأدبة الكبرى التي أقامها تكريمًا لوفود حج 1349هـ في قصره بمكة المكرمة.

وأوضحت الوثيقة أن الضيف المقصود هو أحمد وحيد الدين حفيد السلطان العثماني، إذ قال الملك المؤسس: «لقد أوذينا في سبيل الدعوة إلى الله وقوتلنا قتالا شديدا، ولكننا صبرنا وصمدنا».

وأضاف «إن أعظم من حاربناهم أجداد هذا الرجل والمقصود هنا حفيد السلطان العثماني، ولم يقاتلونا إلا لأننا امتنعنا أن نقول للسلطان بأننا عبد أمير المؤمنين، لا لا لا لسنا عبيدًا إلا لله تعالى –وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد-».

وتعود هذه الوثيقة التي تضمن الكلمة الهادفة إلى تذكير المسلمين بما حدث في سالف الأيام للاتعاظ والعبرة، إلى خبر منشور في صحيفة أم القرى الرسمية في عددها 333 الصادر بتاريخ 13 ذو الحجة 1349هـ الموافق 1 مايو 1931م.