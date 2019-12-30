وثيقة تاريخية تكشف ما قاله الملك المؤسس لحفيد السلطان العثماني
كشفت دارة الملك عبدالعزيز، عن وثيقة تاريخية لما قاله الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود عندما أشار بيده لحفيد السلطان العثماني.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الوثيقة التي أظهرت أن الملك عبدالعزيز وجه حديثه نحو أحد الضيوف الحاضرين في المأدبة الكبرى التي أقامها تكريمًا لوفود حج 1349هـ في قصره بمكة المكرمة.
وأوضحت الوثيقة أن الضيف المقصود هو أحمد وحيد الدين حفيد السلطان العثماني، إذ قال الملك المؤسس: «لقد أوذينا في سبيل الدعوة إلى الله وقوتلنا قتالا شديدا، ولكننا صبرنا وصمدنا».
وأضاف «إن أعظم من حاربناهم أجداد هذا الرجل والمقصود هنا حفيد السلطان العثماني، ولم يقاتلونا إلا لأننا امتنعنا أن نقول للسلطان بأننا عبد أمير المؤمنين، لا لا لا لسنا عبيدًا إلا لله تعالى –وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد-».
وتعود هذه الوثيقة التي تضمن الكلمة الهادفة إلى تذكير المسلمين بما حدث في سالف الأيام للاتعاظ والعبرة، إلى خبر منشور في صحيفة أم القرى الرسمية في عددها 333 الصادر بتاريخ 13 ذو الحجة 1349هـ الموافق 1 مايو 1931م.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90100 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يرحم الملك عبد العزيز رحمة واسعه .. آمين ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 34 دقيقة
نعم..هذه هى الحقيقة..يالمغفور له بإذن الله.
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جرائم العثمانيين في نجد المجد
بالمختصر المفيد
الهجوم العثماني على نجد أو الحملة على نجد (بالتركية: Nejd Seferi)، وقع ما بين سنة 1816م حتى أواخر سنة 1818م في نهاية الحرب العثمانية السعودية وفي التجريدة الثالثة والأخيرة على نجد. بعث والي مصر محمد علي باشا بعد أن أخضع الحجاز سنة 1816م ابنه إبراهيم باشا على رأس جيش كثيف مزود بالمدافع لإخضاع البلدات النجدية ولإسقاط الدولة السعودية الأولى تماما.ابتدأت الحملة العثمانية بنقض محمد علي باشا الصلح الذي أبرمه ابنه أحمد طوسون باشا -قائد الحملة العثمانية السابق- مع الدولة السعودية الأولى، حيث سير محمد علي باشا من مصر حملة جديدة على شبه الجزيرة العربية والتي تعد من أقوى الحملات العسكرية على منطقة نجد بقيادة ابنه إبراهيم باشا.بعد أن وصل إبراهيم باشا الحجاز ونزل المدينة المنورة قادما من مصر، أخذ في جمع المؤن وحشد المقاتلين حتى آواخر سنة 1816م حيث سار بجيشه قاصدا الحناكية، البلدة المحصنة شرق المدينة المنورة، فأخذها عنوة سنة 1817م وجعل منها قاعدة له في نجد بعد هزيمة الإمام عبدالله بن سعود الكبير آل سعود وبعد إخضاع القبائل الضاربة حولها لتكون بوابة آمنة نحو الدرعية. بعد أن أمن إبراهيم باشا الحناكية أخذ دليلا عالما بمسالك نجد وقصد قرية ماوية، ومن ثم الرس، والخبراء، وعنيزة، وبريدة، وأشيقر، وشقراء، وضرما؛ حيث أسقط كل البلدات النجدية التي مر بها الواحدة تلو الأخرى حتى وصل الدرعية -عاصمة الدولة السعودية الأولى- سنة 1818م؛ فحاصرها ودخلها عنوة بعد ستة أشهر من حصارها وأسر إمامها عبدالله بن سعود الكبير آل سعود وبعث به إلى مصر ومنها إلى الأستانة -عاصمة الدولة العثمانية- حيث تم إعدامه معلنا نهاية الدولة السعودية الأولى. مكث إبراهيم باشا تسعة أشهر بالدرعية بعد دخولها، قام فيها بتوطيد سلطته ونشر الحاميات العثمانية ببلدات نجد، وعاد للقاهرة سنة 1819م.[8] انتهت السيطرة العثمانية على نجد سنة 1823م، حيث قام الإمام تركي بن عبدالله بن الإمام محمد آل سعود -مؤسس الدولة السعودية الثانية- بإجلاء الحاميات العثمانية وهزيمتها في الخرج والدلم ومنفوحة والرياض والزلفي وعنيزة.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 29 دقيقة
مذبحة اهل الدرعية ..الإجرامية العثمانية
بدأ بحصار الدرعية (بالتركية: Diriye Kuşatması)، وقع في سنة 1233 للهجرة الموافق لسنة 1818 للميلاد في نهاية الحرب العثمانية السعودية وفي التجريدة الثالثة والأخيرة على نجد. وصلت قوات إبراهيم باشا إلى مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى وأطبقت الحصار عليها في غرة شهر جُمادى الأولى وبعد حصار استمر لأشهر عانت فيه المدينة من محاولات اقتحامها حَملت قوات إبراهيم باشا على قوات الدرعية في شهر ذي القعدة سنة 1233هـ واستطاعت اختراق السور من جهة مشيرفة وكان إمامها عبد الله بن سعود الكبير لم تتمكن قوات الدرعية من صد الهجوم الأخير فأضطرت للتراجع ومع استمرار الضغط على المدينة نُقل عبد الله بن سعود الكبير من باب سمحان إلى حي الطريف وتحصن فيه بعد أن استولت قوات إبراهيم باشا على جنوب المدينة وقد اندفعت لاحقا حتى باب سمحان. استمر القتال إلى أن أعلن الإمام عبد الله بن سعود الكبير في ذي القعدة سنة 1233هـ استسلامه وطلب الصلح والأمان للدرعية وأهلها مقابل تسليم نفسه، ووقع ذلك في الموافق للتاسع من سبتمبر سنة 1818م أي بعد ستة أشهر من حصار الدرعية ويومين من اختراق السور جهة مشيرفة اقتيد الإمام عبدالله بن سعود الكبير مع حاشيته وحراسه وثروته سجينا إلى القاهرة، وأرسل فيما بعد إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية حيث تم إعدامه. في نهاية سنة 1818م عادت معظم قوات إبراهيم باشا للقاهرة بعد قضاءه على قوة الدرعية معلنة نهاية الحملة العثمانية في شبه الجزيرة العربية.