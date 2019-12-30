الوحدة يفكر في التعاقد مع إدواردو

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي الوحدة، للتعاقد مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم صفوفه الهجومية.

وفي حالة انتقال كارلوس إدواردو لصفوف الفريق الوحداوي، فسيكون ثاني لاعب ينضم من الهلال إلى الوحدة مباشرة بعد التعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا من صفوف الأزرق.

ومن المقرر أن يقود مباراة الهلال والعدالة في الدوري اليوم الاثنين، الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك كحكم ساحة ويُعاونه كل من السلوفاكيين سومولاني وبرانيسلاف هانكو، أما الحكم الرابع فهو السعودي خالد صلوي.